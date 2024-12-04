Парламент Южной Кореи готовится объявить импичмент президенту.

«Мы подали ходатайство об импичменте», - заявили представители шести оппозиционных партий, в том числе Демократической партии, у которой сейчас большинство в парламенте страны.

Перед голосованием об импичменте в Национальной ассамблее должны пройти дебаты. Затем как минимум две трети депутатов должны поддержать ходатайство. Ожидается, что голосование пройдет не раньше пятницы, сообщают зарубежные медиа.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение для защиты от «коммунистических сил», но парламент отменил его решение. Весь аппарат президента подал в отставку, а на улицы Сеула вышли протестующие за отставку Юн Сок Ёля.