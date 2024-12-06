Военная компания Эстонии в 2025 году проведет в Украине испытания своих зенитных ракет

Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины.

По словам генерального директора предприятия Кусти Сальма, соглашение на проведение испытаний уже достигнуто, а технология компании привлекла широкое внимание, сообщают эстонские медиа.

Frankenburg планирует на начальном этапе производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу выйти на объем производства в несколько сотен ракет еженедельно.

По данным СМИ, компания разрабатывает относительно недорогие ракеты для сбивания дронов, использующие искусственный интеллект для поражения целей.

Зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg, по заверениям компании, должна эффективнее справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.