Эстония доставила Украине ЗРК Mistral

Украина получила от Эстонии зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии в X (Twitter).

О передаче ЗРК Мистраль Украине в начале июня объявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним доставлены в Украину. Давайте и дальше поддерживать борцов за свободу", – говорится в сообщении эстонского Минобороны.

Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Он доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.