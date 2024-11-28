Последнее обновление: 28.11.2024 18:00

Европарламент отказался признавать выборы в Грузии

Европарламент в своей резолюции призвал провести повторные парламентские выборы в Грузии в течение года.

"Выборы 26 октября не были свободными и справедливыми, они стали очередным проявлением продолжающего демократического отката страны", - сказано в резолюции.

За нее проголосовали 444 депутата, 72 против, 82 воздержались.

В Европарламенте также призвали ЕС ввести персональные санкции в отношении чиновников и политиков Грузии, ответственных за нарушение на выборах, в том числе против премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили и почетного председателя партии Бидзина Иванишвили.

Между тем в самой Грузии заявили о приостановке обсуждения вступления в ЕС до 2028 года. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что обсуждение переговоров с Евросоюзом стало "инструментом для давления и раскола общества". Представитель "Грузинской мечты" также сказал, что страна отказывается любых бюджетных грантов ЕС до 2028 года.



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