США включили в санкционный список более 50 российских банков

Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

Расширение списка OFAC будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования, говорится в сообщении Минфина США.

"Иностранные финансовые учреждения, поддерживающие корреспондентские отношения с этими банками, должны осознавать, что продолжение таких отношений сопряжено со значительным риском применения санкций", - заявил OFAC.

Под санкции подпали также шесть дочерних структур ГПБ - люксембургский GPB International SA, гонконгский GPB Financial Services Hong Kong Ltd, кипрские GPB Financial Services Limited и GPB-DI Holdings Limited, швейцарский Gazprombank (Switzerland) Ltd и южноафриканский GPB Africa and Middle East Pty Ltd.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют: Росдорбанк, Меткомбанк, банк "Синара", банк непрофильных активов "Траст", банк "ЦентроКредит", банк "Хлынов", Фора-банк, Национальный резервный банк, Акибанк, банк "Акцепт", Гута банк, Углеметбанк, банк "Урал ФД", Роял кредит банк, Севергазбанк, Экси-банк, банк "Раунд", банк "Держава" и др.

Всего под рестрикции подпали около 100 физических и юридических лиц.