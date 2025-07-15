Россия не сможет достроить атомную электростанцию в Турции из-за нехватки средств

Санкции США и проблемы с финансированием "Росатома" срывают работу на АЭС "Аккую" - российский персонал возвращается домой из-за задержек с зарплатой, а компания ищет инвесторов для продажи своей доли. Об этом сообщает Yeni Şafak.

"Росатом - подрядчик строительства атомной электростанции "Аккую", первый реактор которой планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года, имеет проблемы с финансированием. Около 7 млрд долл., которые компания должна была выделить на проект, до сих пор не поступили", - отмечают в издании.

Утверждается, что из-за финансовых трудностей персонал АЭС "Аккую" сократился с 35 тыс. до 12 тыс. В частности, 10 из 14 тыс. российских рабочих вернулись в Россию из-за задержек с зарплатой.

Как пишет издание, значительную часть строителей отправили в неоплачиваемый отпуск. Оставшийся персонал перевели на работы по строительству первого реактора.

По информации издания Nefes, российский персонал в "Аккую" не получал зарплату в течение последних двух месяцев и ранее устраивал протесты из-за условий труда.

"В январе рабочие, работавшие в "Аккую" протестовали из-за плохих условий проживания в лагере, ограничений в питании и отсутствия горячей воды, требуя отставки руководства", - сообщает издание.

Оба издания указывают на то, что Россия рассматривает возможность продажи своей 49% доли в проекте.

"Росатом ведет переговоры о продаже своей 49-процентной доли в АЭС "Аккую" для преодоления проблем с финансированием", - отмечают СМИ.