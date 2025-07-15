Минобороны США выделило $200 млн американским ИИ-стартапам

Министерство обороны США выделило контракты на сумму до $200 млн компаниям Anthropic, Google, OpenAI и xAI на разработку ИИ-решений в сфере безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе.

Главное управление цифровых и ИИ-технологий ведомства заявило, что средства помогут ускорить внедрение передовых возможностей технологии в инструменты национальной безопасности. Компании займутся разработкой агентных систем для различных направлений деятельности министерства.

«Внедрение искусственного интеллекта меняет наши возможности в поддержке военных и сохраняет стратегическое преимущество над противниками», - отметил главный директор по цифровым и ИИ-технологиям Минобороны Даг Мэтти.

Параллельно компания xAI Илона Маска анонсировала продуктовую линейку Grok for Government — набор решений, делающий модели стартапа доступными для государственных заказчиков США. Они распространяются через платформу General Services Administration и позволяют федеральным органам, агентствам и ведомствам закупать инструменты напрямую.

В 2024 году OpenAI получила контракт от Пентагона на $200 млн и сроком один год — вскоре после объявления о партнерстве с оборонным стартапом Anduril для внедрения ИИ-систем в миссиях, связанных с национальной безопасностью.