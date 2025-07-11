Последнее обновление: 11.07.2025 10:31

Италия выделяет €1 млн на укрепление кибербезопасности Украины

Министры иностранных дел Украины и Италии в четверг подписали документ, который предусматривает выделение Римом €1 миллиона на укрепление кибербезопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

"Сегодняшний шаг основан на украинско-итальянском соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности до 2024 года. Мы глубоко благодарны нашим итальянским партнерам за поддержку и совместные усилия, направленные на укрепление Европы и трансатлантической безопасности", – прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее в четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.



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