В Швеции изучают причастность китайского сухогруза к разрывам кабеля в Балтийском море

Прокуратура Швеции начала расследование повреждений подводного кабеля в Балтийском море. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, следователи изучают, "какую роль мог сыграть сухогруз Yi Peng 3", зарегистрированный в Китае.

Согласно информации, предоставленной порталом MarineTraffic, которую приводит газета, данное судно проходило близ шведско-литовского и финско-немецкого подводного кабеля примерно в тот момент, когда были зафиксированы их повреждения в воскресенье и понедельник.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и Германией не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий".

В Финляндии 18 ноября сообщили, что выявлена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прервались коммуникационные соединения, проходящие по нему.

Подводный кабель C-Lion1 - часть сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений.