В Молдове сумма штрафов за подкуп избирателей уже превышает €300 тысяч

В Молдове за последнюю неделю выписали штрафы на всего 1,5 млн леев гражданам, которые согласились брать деньги в обмен на голос, а общая сумма штрафов уже превышает €300 тысяч. Об этом заявил Национальный центр борьбы с коррупцией.

Согласно информации, всего гражданам, которые получили деньги в обмен на свой голос на выборах президента и референдуме 20 октября, выписали штрафы на 6,15 млн леев, что составляет около 317 тысяч евро.

Сумма штрафов, выписанных в течение последней недели, достигает 1,5 млн леев (около €78 тысяч евро), сообщает Newsmaker.

В ведомстве отметили, что продолжают рассматривать протоколы по таким случаям.

Ранее глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более $24 млн и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что схему подкупа помогали разрабатывать российские спецслужбы, а в Промсвязьбанке, через который отправляли "гонорар", для граждан Молдовы открыли около 140 тысяч счетов.