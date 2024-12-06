В Молдове сумма штрафов за подкуп избирателей превысила €460 тысяч

В Молдове выписали штрафы уже более чем на €460 тысяч гражданам за коррупцию вокруг голосования на президентских выборах 2024 года. Об этом объявил Национальный центр борьбы с коррупцией.

Наццентр борьбы с коррупцией сообщил, что продолжает рассматривать протоколы о случаях коррупции перед президентскими выборами 2024 года и общая сумма штрафов за выявленные нарушения превысила 9 млн леев (€464 тысячи).

Сумма отдельных штрафов составляет 25-37,7 тысячи леев (от почти €1300 до более €1940), сообщает Newsmaker.

"Штрафы выписывают людям, которые требовали, принимали или получали товары, услуги, привилегии или другие выгоды за влияние на реализацию или отказ от реализации избирательных прав во время выборов", – отметили в ведомстве.

Ранее глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более $24 млн и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что схему подкупа помогали разрабатывать российские спецслужбы, а в Промсвязьбанке, через который отправляли "гонорар", для граждан Молдовы открыли около 140 тысяч счетов.