Последнее обновление: 15.11.2024 12:11

Годовая инфляция во Франции в октябре составила 1,6%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре 2024 года увеличились на 1,6% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда цены выросли на 1,4%.

В помесячном выражении цены выросли на 0,3%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре увеличились на 1,2% в годовом выражении, а в помесячном - на 0,3%.

Цены на энергоносители во Франции в октябре снизились на 2% в годовом исчислении после падения на 3,3% в сентябре. Подъем цен на услуги замедлился до 2,3% с 2,4%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,6% (в сентябре - на 0,6%), промышленных товаров - снизилась на 0,2% (-0,3%).

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