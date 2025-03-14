Инфляция во Франции в феврале замедлилась до 0,8%

Потребительские цены во Франции в феврале 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,8% в годовом выражении после роста на 1,7% в январе, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с январем потребительские цены не изменились. Окончательные данные совпали с предварительными.

Годовая инфляция опустилась ниже 1% впервые с февраля 2021 года.

Замедление инфляции в годовом выражении связано с падением цен на энергоносители, а также с замедлением роста цен на услуги и промышленные товары, отмечает Insee.

Рост цены на продукты питания во Франции в феврале в годовом сравнении составил 0,3% после повышения на 0,1% месяцем ранее, при этом свежие продукты стали дороже на 1,8%. Цены на энергоносители упали в годовом выражении на 5,8% после повышения на 2,7% месяцем ранее. Цены на промышленные товары не изменились после увеличения на 0,2% в январе. Услуги стали дороже на 2,2% после 2,5% в январе. Цены на табачные изделия выросли на 4,5%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 0,9% в годовом выражении. Февральский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Инфляция замедлилась по сравнению с январскими 1,8%. По сравнению с январем цены увеличились на 0,1%.