Последнее обновление: 15.11.2024 12:11

США ввели санкции против компаний, физлиц и судов, связанных с КСИР и хуситами

Администрация США ввела санкции против 26 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с сирийской компанией, финансировавшей Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и йеменских хуситов. Об этом сообщил Минфин США.

В частности, под санкции попали 11 танкеров, часть из которых ходит под флагами Ирана, Панамы и Барбадоса.

По утверждению Минфина США, все затронутые санкциями граждане, компании и суда имеют отношение к сирийской компании Qatirji, которая получила сотни миллионов долларов дохода через продажу иранской нефти в Сирию и Китай, направив их КСИР и хуситам.

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