Последнее обновление: 04.08.2023 13:09

США усилят санкционное давление на Иран из-за сотрудничества с Россией

Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические и другие санкции в отношении Ирана из-за углубления военного взаимодействия с Россией, которая не прекращает полномасштабную военную агрессию против Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

По словам чиновника, США и в дальнейшем будут привлекать Тегеран к ответственности.

"Если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров также", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома обратил внимание, что Иран является страной, в отношении которой и так введены едва ли не самые большие санкции Запада. Кирби также выразил сомнения, что Иран может получить выгоду от усиления оборонных отношений с РФ.

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