Армения зафиксировала отрицательное сальдо в расчетах с ЕАЭС за 10 месяцев 2024 года

За десять месяцев 2024 года Армения перечислила в бюджет Евразийского экономического союза налоговые сборы в размере $231 млн. об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

При этом, по его словам, обратные поступления из бюджета ЕАЭС составили всего $138 млн.

Таким образом, отрицательное сальдо в расчетах с ЕАЭС достигло $93,3 млн.

Министр отметил, что по итогам всего 2023 года этот показатель был значительно выше и составил $292 млн, что свидетельствует о некотором улучшении баланса взаиморасчетов в текущем году.

Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в январе 2015 года.