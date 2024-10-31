Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 2%

Годовая инфляция в еврозоне в октябре 2024 года ускорилась до 2% по сравнению с 1,7% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Еurostat.

Аналитики прогнозировали рост инфляции в еврозоне по итогам октября до 1,9% годовых.

Наибольший рост цен был зафиксирован в секторе услуг - 3,9%. Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 2,9% с 2,4%. Промышленная продукция в октябре подорожала на 0,5% (+0,4% в сентябре), энергоресурсы подешевели на 4,6% (-6,1% в сентябре).

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали замедления темпов роста до 2,6%.

Потребительские цены в еврозоне в октябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца. В сентябре было отмечено их снижение на 0,1% в помесячном выражении.

Согласно экспресс-оценке статведомства, тройку лидеров по темпам роста цен в октябре составили Бельгия (4,7%), Эстония (4,5%), Хорватия и Словакия (по 3,5%).

Наименее заметно цены выросли в Ирландии и Литве - на 0,1%, а в Словении они и вовсе не изменились.

В зону евро входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за октябрь будут обнародованы 19 ноября.