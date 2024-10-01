Годовая инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 1,8%

В еврозоне в сентябре 2024 года потребительские цены увеличились на 1,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Eurostat.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда она составила 2,2%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены снизились на 0,1%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в сентябре повысились на 2,7% в годовом выражении после роста на 2,8% в августе.

Цены энергоносителей упали на 6% после снижения на 3% в августе. Цены на промышленные товары выросли на 0,4%, как и месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,4% после повышения на 2,3% в августе. Услуги подорожали на 4%.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Бельгии (4,5%), Нидерландах (3,2%) и Эстонии (3.2%). Самый низкий рост цен наблюдался в Ирландии (0,2%), Литве (0,4%) и Словении (0,7%).

Окончательные данные о июньской инфляции будут обнародованы 17 октября.