В августе цены производителей в еврозоне выросли на 0,6%, в ЕС - на 0,4%

В августе 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с июлем прошлого года цены упали на 2,3%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли на 0,4% после повышения на 0,8% в июле. В годовом выражении цены понизились на 2,1%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц был зафиксирован в Эстонии (2,2%), Греции (1,7%) и Испании (1,5%). Самое заметное снижение наблюдалось в Ирландии (-3,8%), Литве (-1,7%) и Румынии (-1,6%).

В годовом выражении наибольшее падение было в Словакии (-18,3%), Люксембурге (-6,9%) и Франции (-6,3%). Наибольший рост зафиксирован в Румынии (2,8%), Болгарии и Португалии (1,9%) и Эстонии (1,7%).