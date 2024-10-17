Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 1,7%, в ЕС - до 2,1%

Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2024 года увеличились на 1,7% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете Eurostat.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августовскими 2,2% и стала минимальной с апреля 2021 года.

Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне снизились на 0,1%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,7% в годовом выражении после повышения на 2,8% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,4% после роста на 2,3% в августе. Цены на энергоносители ускорили падение до 6,1% после снижения на 3% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,9%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в сентябре составил 2,1% после повышения на 2,4% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС уменьшились на 0,1%.

Самая низкая инфляция была отмечена в Ирландии (0,0%), Литве (0,4%), Словении и Италии (0,7%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (4,8%), Бельгии (4,3%) и Польше (4,2%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 1,8% с 2,0% в августе, во Франции - до 1,4% с 2,2% месяцем ранее, в Италии - до 0,72% с 1,2% в августе, в Испании - до 1,7% после 2,4% месяцем ранее.