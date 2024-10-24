Турция после теракта в Анкаре ударила по курдам в Ираке и Сирии

Военно-воздушные силы Турции атаковали позиции боевиков Курдской рабочей партии (КРП) в Ираке и Сирии. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что воздушная операция проведена "в целях устранения террористических нападений на наш народ и силы безопасности". В результате авиаударов уничтожено 32 цели, принадлежавших террористам.

Многих боевиков удалось нейтрализовать с минимальным риском для гражданского населения и окружающей среды, заявили в Минобороны Турции и заверили, что операция будет продолжаться.

В результате теракта в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит и военную технику, погибло пять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По словам министра, количество погибших в результате теракта в Анкаре уже составляет пять человек. Возросло и количество раненых – 22, сообщает Anadolu.

Он также сказал, что, по предварительным данным, за терактом стояли члены Рабочей партии Курдистана – организации, которую Анкара считает террористической.

"Мы будем делиться идентификационными данными и другими доказательствами, когда они станут более понятными", – добавил Ерликая.

Теракт в среду днем произошел возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, который находится примерно в 28 километрах от Анкары.