Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят свыше $41 млрд

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят $41,6 млрд, что на $15,6 млрд больше, чем ожидалось ранее. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс в Европарламенте на слушаниях в рамках экстренно созванной краткой сессии для утверждения механизма кредитования Украины странами G7.

"Нехватка финансирования Украины в 2025 году достигнет $41,5 млрд, то есть на $15,6 млрд больше, чем предполагалось ранее", - заявил Рейндерс.

Страны G7 выделят €45 млрд, из которых ЕС внесет €35 млрд.

Погашать этот кредит предполагается за счет отнятых у России доходов от реинвестирования замороженных активов.

По его словам, ЕС уже потратил на Украину €120 млрд, включая €25 млрд по линии макрофинансовой поддержки.

"Эта помощь Евросоюза стала системой жизнеобеспечения для Украины, чтобы она смогла выдержать условия военного конфликта", - добавил он.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование