Послы ЕС согласовали выделение Украине €4,2 млрд транша

Послы стран Европейского Союза утвердили транш Украине на €4,2 млрд по программе Ukraine Facility. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское председательство в Совете ЕС в X (Twitter).

"Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти €4,2 млрд на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет утверждение этого решения по письменной процедуре, она используется для шагов, которые не требуют обсуждений.

Вся программа помощи Ukraine Facility предполагает выделение €50 млрд до 2027 года.

Из этой суммы €33 млрд выделяются в виде кредитов, €17 млрд — в виде грантов. В Европейском совете предупреждали: средства будут выдавать поэтапно, по мере выполнения обязательств по реформам. Проверкой, на что пошли деньги, займется специальная независимая комиссия.