Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

ЕС выделит 100 млн евро на восстановление разрушенных школ в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 100 миллионов евро на восстановление разбомбленных школ в Украине. Об этом она заявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

"Я объявляю, что мы будем работать с вами, чтобы поддержать восстановление украинских школ, потому что будущее Украины начинается в школах и детях. Это сверх финансовой помощи в размере 19 миллиардов евро, предоставленных ЕС Украине", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии пообещала поддержать восстановление Украины.

"Нас ждет долгий путь. Для восстановления Украины потребуются огромные ресурсы", - добавила она.



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