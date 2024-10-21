Цена на золото обновила рекорд

Золото продолжает дорожать, цена драгметалла сегодня обновила рекорд на торгах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото составила $2746,9 за тройскую унцию, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2748 за унцию.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что цена золота поднимется до $3000 за унцию в четвертом квартале 2025 года. Потенциальное ослабление доллара США в результате смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом будет ключевым фактором поддержки цен на золото, считает эксперт.