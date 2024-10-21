Южная Корея потребовала вывести солдат КНДР из России

На фоне сообщений об участии северокорейских солдат в войне против Украины МИД Южной Кореи вызвал российского посла.

Сеул раскритиковал решение Пхеньяна об отправке в Россию тысяч солдат в распоряжение российской армии, воюющей против Украины, заявил МИД.

Замглавы южнокорейского дипломатического ведомства Ким Хонг Кьюн выразил послу РФ Георгию Зиновьеву "глубокую обеспокоенность по поводу недавней отправки северокорейских солдат в Россию и настоятельно потребовал незамедлительно вывести северокорейские войска из РФ и прекратить любое подобное сотрудничество".

Ким Хонг Кьюн также подчеркнул, что поставки КНДР вооружений и солдат для войны в Украине является серьезной угрозой для всего мирового сообщества. Он отметил, что такие действия нарушают резолюции Совбеза ООН и устав этой организации.

По сведениям южнокорейской разведки, КНДР направила около 1500 военнослужащих в Россию для обучения, и эти солдаты, по всей видимости, будут участвовать в войне против Украины.