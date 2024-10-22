Южная Корея пообещала ответные меры на вовлечение КНДР в войну в Украине

Южная Корея пообещала ввести «поэтапные меры» против КНДР и России в ответ на укрепление военного сотрудничества между двумя странами. Об этом пишет агентство Yonhap.

Среди возможных ответных мер — поставки оружия Украине. Об этом было объявлено по итогам совещания президентского Совета по национального безопасности.

Совещание последовало за сообщениями южнокорейской разведки о том, что Пхеньян решил направить около 12 тыс. военных на помощь России, из которых полторы тысячи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке.