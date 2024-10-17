США выделят Украине военную помощь на $425 млн

Президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в $425 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пакет помощи включает дополнительное вооружение для ПВО, боеприпасы "воздух-поверхность", бронетехнику и боеприпасы.

Вашингтон собирается предоставить Украине ряд дополнительных вооружений, в частности сотни ракет ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительную артиллерию, существенное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных бронированных автомобилей", сказано в сообщении.

Позже Пентагон уточнил, что в нынешний пакет помощи войдут дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты RIM-7, ракеты для ПЗРК Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы класса "воздух-поверхность", 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. В пакет также включат ракеты для ПТРК TOW, противотанковые гранатометы AT-4 и ПТРК Javelin, многоцелевые автомобили повышенной проходимости.