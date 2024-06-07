В Пентагоне объявили содержание нового пакета военной помощи для Украины

Пентагон официально сообщил о содержании нового пакета военной помощи для Украины стоимостью 225 млн долларов, который анонсировал президент США Джо Байден. Об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Как отметили в Пентагоне, пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.

В пакет, в частности, вошли: ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK; зенитные ракеты Stinger; боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS; 155-мм гаубицы; 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; 81-мм минометные мины; бронетранспортеры М113; прицепы для перевозки тяжелого оборудования; береговые и речные патрульные катера; противотанковые ракетные комплексы TOW; противотанковые комплексы Javelin и AT-4; патроны для стрелкового оружия и гранаты; боеприпасы для подрыва; приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее Байден на переговорах с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине в размере $225 млн.