Последнее обновление: 08.10.2024 18:00

Европарламентарии выступают против сокращения программ ЕС и требуют увеличения расходов

Члены бюджетного комитета Европарламента выступили против предложений о сокращении основных программ ЕС, вместо этого потребовав увеличения расходов. Об этом свидетельствуют итоги голосования по проекту бюджета Еврокомиссии на 2025 год, которое прошло в понедельник вечером в Страсбурге.

Резолюция была принята при 29 голосах "за", восьми - "против" и одном воздержавшемся.

Евродепутаты рассмотрели почти 1000 поправок к позиции Совета ЕС по проекту бюджета Еврокомиссии, в котором предлагалось сократить более чем на €1,5 млрд финансирование таких флагманских проектов ЕС, как, например, исследовательская программа Horizon Europe и программа мобильности Erasmus+.

Европарламент должен утвердить свою окончательную позицию на пленарном заседании в конце октября, прежде чем в ноябре начнутся переговоры с Советом ЕС и Еврокомиссией, чтобы три стороны достигли договоренности к крайнему сроку - 18 ноября.

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