Европарламент хочет судиться с Еврокомиссией из-за размороженных миллиардов для Венгрии

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения разморозить миллиарды евро для Венгрии в конце прошлого года.

Кроме того, накануне комитет Европарламента по правовым вопросам почти единогласно (16 – "за", один – "против" и никто не воздержался) проголосовал за то, чтобы подать в суд на Еврокомиссию за нарушение ею обязательств по защите денег налогоплательщиков от нецелевого использования, сообщает Politico.

В декабре прошлого года ЕК разблокировала 10,2 миллиарда евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства относительно ситуации с правами человека и верховенством права в стране.

Решение было принято за день до саммита ЕС, на котором лидеры должны были обсудить новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении страны – шаги, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать.

Решение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разморозить средства встретило негативную реакцию со стороны депутатов Европарламента, которые обвинили ее в том, что она поддалась на шантаж Орбана.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия сама себе противоречит в том, придерживается ли Венгрия принципа верховенства права", – заявил евродепутат от "Зеленых" Даниэль Фройнд.

По словам Фройнда, решение комитета, которое поддерживают члены "Европейской народной партии" фон дер Ляйен, имеет целью "показать президенту Еврокомиссии, что верховенство права не может быть обменено на сделки с Орбаном".

Лидеры политических групп встретятся в четверг, чтобы дать окончательный зеленый свет президенту Европарламента Роберте Метсоле на подачу иска против ЕК в суд до 25 марта.