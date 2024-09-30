В Беларуси началась очередная проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО

Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил начался в Беларуси под руководством начальника Генштаба - первого заместителя министра обороны Павла Муравейко.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, "основной акцент проверки - на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО".

В частности, мероприятия проверки будут "планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов". Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить "весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы".

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.