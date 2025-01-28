В Гомельском районе замутили тактические учения теробороны

С 28 по 30 января с силами территориальной обороны Гомельского района Гомельской области пройдет тактическое учение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, помимо воинских частей и подразделений территориальных войск, в маневрах участвуют инженерные подразделения Вооруженных сил.

«Цели учения – усовершенствовать навыки командиров по управлению подчиненными подразделениями территориальных войск, а также обучить личный состав этих подразделений выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны во взаимодействии с воинскими частями Вооруженных Сил», - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе учения планируется отработать обеспечение подразделений территориальных войск боеприпасами, организацию их рассредоточения и хранения в районе выполнения учебно-боевых задач.

Кроме того, будет отрабатываться ведение разведки районов вероятного нахождения противника, маршрутов его выдвижения, организации засадных действий, а также применение подразделений территориальных войск, в том числе в ходе содержания и прикрытия позиций и мест выполнения задач минно-взрывными и невзрывными заграждениями.