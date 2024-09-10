Последнее обновление: 10.09.2024 13:57

КНДР намерена увеличивать количество ядерного оружия в "геометрической прогрессии"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна планирует увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии" для защиты от "угроз". Об этом сообщило государственное агентство KCNA.

Во время речи по случаю годовщины создания КНДР Ким отметил, что Северная Корея должна быть готова "использовать свой ядерный потенциал в любой момент". Он также подчеркнул, что наращивание военной силы необходимо для противостояния "угрозам со стороны США и их союзников".

Тем временем заместитель министра обороны Южной Кореи и его американские и японские коллеги осудили испытания КНДР и подтвердили намерение укреплять сотрудничество для сдерживания ядерной угрозы со стороны Пхеньяна, говорится в заявлении Госдепа США.

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