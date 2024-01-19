Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного дрона

Северная Корея заявила о проведенных испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие, сообщило южнокорейское Yonhap, цитируя государственное информационное агентство КНДР.

В КНДР заявили, что провели в Японском море испытания системы Haeil-5-23, но не назвали технических деталей и даты. Предыдущие испытания старых моделей, Haeil-1 и Haeil-2, проводили в начале 2023 года.

Испытания назвали "ответом" на совместные учения Южной Кореи, США и Японии, которые продолжались с понедельника по среду на этой неделе после недавнего пуска КНДР гиперзвуковой ракеты.

Пхеньян раскритиковал учения союзников и обвинил их в "конфронтационной истерии".