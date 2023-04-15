ЕС призвал Северную Корею прекратить пуски ракет

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил заявление от имени Евросоюза, в котором осуждается запуск КНДР 13 апреля "нового типа баллистической ракеты большой дальности".

"Неоднократные демонстрации КНДР своего намерения продолжать разработку средств доставки оружия массового уничтожения угрожают международному миру и безопасности. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН и безрассудно обостряющие военную напряженность в регионе", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в субботу вечером, передает Интерфакс.

В заявлении ЕС вновь указал на необходимость "немедленного выполнения КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить любую связанную с этим деятельность".

В Брюсселе считают, что это единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове. "КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или какой-либо другой особый статус в этом отношении", - подчеркивается в заявлении.

ЕС призывает КНДР немедленно вернуться к полному соблюдению ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. При этом отмечается, что использование Северной Кореей ресурсов для поддержки своих незаконных оружейных программ усугубляет тяжелые условия жизни большей части ее населения.

Евросоюз считает крайне важным, "чтобы все государства-члены ООН, особенно члены Совета Безопасности ООН, обеспечили полное выполнение санкций ООН и призвали КНДР к возобновлению содержательного диалога со всеми основными сторонами".

В то же время ЕС выражает свою полную солидарность с Республикой Корея и Японией и заверяет в своей готовности работать со всеми соответствующими партнерами в продвижении значимого дипломатического процесса, направленного на построение прочного мира и безопасности посредством полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.