Харрис опережает Трампа в семи ключевых штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует или идет рядом с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые приводит Bloomberg.

Как показал опрос Bloomberg News/Morning Consul, проведенный в штатах после Национального съезда Демократической партии, – Харрис сократила или нивелировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как та, кто больше заслуживает доверия.

В частности, вице-президент лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Также журналисты рассказали, что Харрис вернула в игру ключевые штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Харрис сейчас имеет преимущество в 2%.

Рост рейтинга Харрис в Северной Каролине заставил республиканцев потратить более $16 млн на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель.

В опросе приняли участие 4962 зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах: 805 в Аризоне, 801 в Джорджии, 702 в Мичигане, 450 в Неваде, 700 в Северной Каролине, 803 в Пенсильвании. Опрос проходил онлайн с 23 по 27 августа.

В "Солнечный пояс" США входят штаты Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджинии.