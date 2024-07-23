Последнее обновление: 23.07.2024 17:18

На кампанию Харрис за сутки собрали рекордные $ 81 млн

В команде Харрис говорят об историческом рекорде сборов на ее кампанию в пределах одних суток – сумма достигла $81 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель кампании Харрис Кевин Муньос объявил, что за сутки после объявления Джо Байдена о снятии кандидатуры на кампанию Харрис пожертвовали более $81 млн.

Эту сумму называют самым большим суточным результатом в кампании 2024 года.

В кампании Харрис говорят, что это также исторический дневной рекорд взносов на кампанию в истории США. Взносы сделали 888 тысяч доноров, и для полумиллиона из них это был первый взнос в рамках кампании 2024 года.

Такой результат укрепляет шансы на то, что Камала Харрис выиграет номинацию от Демократической партии на съезде в августе.

Как известно, с нарастанием сомнений относительно кандидатуры Джо Байдена подавляющее большинство крупнейших доноров партии хотели, чтобы он снялся с выборов.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

До конца суток в понедельник Харрис заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы претендовать на официальную номинацию.

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