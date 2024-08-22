Премьер Госсовета КНР прибыл с официальным визитом в Беларусь

Премьер Госсовета Китая Ли Цян прибыл в Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Согласно информации, запланированы его переговоры с белорусским руководством по вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь Telegram-канал "Пул Первого" информирует, что у глав правительств запланированы переговоры в узком и расширенном составах, ожидается подписание пакета договоренностей в сфере экономики. Кроме того, с Ли Цяном встретится Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск и Пекин планируют подписать пакет экономических договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества, которыми являются экономика, торговля, промышленная и технологическая кооперация, наука, образование, транспорт, цифровое развитие, зеленая экономика и региональное сотрудничество.

Власти Беларуси в ходе визита премьера Госсовета КНР также заинтересованы в подписании детализированного плана по сопряжению промышленной политики двух стран в рамках реализации комплексной стратегии совместного промышленного развития.