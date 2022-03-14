Лукашенко просит у Китая денег и не только

Введенные против белорусских властей вынудили Лукашенко обратиться за помощью к своим китайским друзьям.

О серьезности ситуации говорит тот факт, что обращение прозвучало не во время очередного стендапа Лукашенко, а была организована целая встреча с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном.

"В связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой. При этом я хочу подчеркнуть: я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял", - заявил Лукашенко на встрече.

"В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран. Это наша цель, руководства нашей страны. Она всегда была такой. Но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел бы поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства, Председателя КНР для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции и наших действиях в это непростое время в Центральноевропейском регионе", - добавил Лукашенко.

Речь идет о возможности увеличения китайских инвестиций, представления несвязанных кредитов, наращивания экспорта в Китай, возможно, расчетах в юанях и т.д.