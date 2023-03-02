ISW: Лукашенко и Си Цзиньпин договорились, как обойти санкции против РФ

Лукашенко и Си Цзиньпин первого марта подписали пакет из 16 документов, в числе которых и те, которые помогут Китаю обойти санкции против России, направив военную помощь России через Беларусь, сообщает Институт изучения войны.

В частности, речь идет о таких документах как стратегия совместного промышленного развития, план белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием государственных кредитов Китая.

ISW обращает внимание на заинтересованность Лукашенко в изучении "компетенций и технологий китайских компаний в области формирования компонентной базы, производства двигателей, трансмиссий, мостов и агрегатов".

Впрочем, эксперты указывают, что расширение экономического сотрудничества с Китаем может помочь режиму Лукашенко противостоять экономическому поглощению Беларуси со стороны России.