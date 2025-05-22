Последнее обновление: 22.05.2025 16:37

Беларусь и Китай намерены углублять инвестиционное сотрудничество в области цифровой экономики

Беларусь и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в области цифровой экономики. С белорусской стороны документ подписали министр экономики Юрий Чеботарь, министр связи и информатизации Кирилл Залесский, с китайской - заместитель министра коммерции КНР Янь Дун.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, меморандум предусматривает совершенствование механизма взаимосвязей, совместное использование цифровых возможностей, ускорение цифровой трансформации в различных отраслях, определение приоритетов сотрудничества в области цифровой экономики, а также формирование основы для качественного развития двустороннего инвестиционного сотрудничества.

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