Беларусь и Китай намерены углублять инвестиционное сотрудничество в области цифровой экономики

Беларусь и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в области цифровой экономики. С белорусской стороны документ подписали министр экономики Юрий Чеботарь, министр связи и информатизации Кирилл Залесский, с китайской - заместитель министра коммерции КНР Янь Дун.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, меморандум предусматривает совершенствование механизма взаимосвязей, совместное использование цифровых возможностей, ускорение цифровой трансформации в различных отраслях, определение приоритетов сотрудничества в области цифровой экономики, а также формирование основы для качественного развития двустороннего инвестиционного сотрудничества.