Последнее обновление: 16.08.2024 13:12

Швейцария ввела санкции в отношении причастных к репрессиям в Беларуси, чиновников и пропагандистов

Федеральный совет Швейцарии 14 августа ввел санкции против 27 граждан Беларуси, причастных к репрессиям против демократических активистов, а также пропагандистов и бизнесменов, которые обслуживают власти. Об этом говорится в опубликованном указе швейцарского правительства.

Санкции Швейцарии касаются в основном работников и руководителей колоний, где содержались белорусские активисты и участники протестов, судьи, которые принимали решения по ним, а также топ-чиновника МВД Андрея Ананенко и двух его заместителей.

Среди пропагандистов в списке упоминаются генеральный директор государственного агентства БелТА Ирина Акулович, главред издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук и корреспондент телеканала ОНТ Алексей Кряквин.

Швейцария также ввела санкции в отношении приближенного к Лукашенко бизнесмена Виктора Шевцова, который недавно фигурировал в расследовании о производстве паспортов в Литве.

На подсанкционных лиц распространяются блокировка активов, запрет на оформление кредитов и крупных вкладов в Швейцарии, запреты на туристические поездки, авиаперелеты и другие меры.

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