Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси

Швейцария вводит дополнительные санкции в отношении Беларуси и приводит их в соответствие с последними ограничительными мерами Евросоюза. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

«Эти меры приводят санкции против Беларуси в большее соответствие с санкциями, введенными против России. Они включают запрет на экспорт товаров и технологий для использования в авиационной и космической промышленности. Помимо аппаратов для авиационной и космической промышленности, в список товаров включены турбореактивные двигатели, турбовинтовые двигатели и резиновые шины. Для товаров авиационной и космической промышленности, которые также часто используются в медицинском секторе, действуют исключения при наличии соответствующего разрешения», - говорится в сообщении.

Меры также расширяют перечень товаров, «способствующих военно-техническому укреплению Беларуси».

«Если ранее действовало исключение в отношении запрета на экспорт товаров, необходимых для обеспечения кибернетической и информационной безопасности лиц и компаний в Беларуси, то теперь требуется получение лицензии. Приняв эту меру, Федеральный совет стремится, чтобы никакие стратегические товары не попадали в Беларусь в обход установленных правил», - отметили в правительстве страны.

Ранее в августе правительство Швейцарии ввело санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц Беларуси.

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси 3 августа 2023 года.

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