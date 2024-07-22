Чехия направит в Украину еще 100 тыс. единиц боеприпасов

В Украину в июле и августе будут отправлены еще 100 тысяч единиц боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«В течение июля и августа мы отправим еще 100 тыс. боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги на закупку новых боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году», - цитирует Липавского агентство «Чешские новости».

До конца года, по его словам, в Украину планируется доставить 500 тыс. боеприпасов.

В феврале этого года президент Чехии Петр Павел заявил о возможности приобрести для Украины 800 тыс. снарядов в третьих странах, если будет собрана необходимая сумма на их покупку. К инициативе Праги присоединились 15 стран ЕС и НАТО, выделивших на закупки боеприпасов €1,6 млрд.