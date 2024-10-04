Чехия будет производить в Украине 155 мм снаряды

Чехия и Украина договорились о совместном производстве снарядов калибра 155 мм на украинской территории, в том числе. Об этом сообщает пресс-служба компании Czechoslovak Group (CSG).

Чешская компания 2 октября на Международном форуме оборонной промышленности (DFNC2) в Киеве заключила ряд крупных контрактов с предприятием Украинская бронетехника. Производство артиллерийских и танковых снарядов большого калибра начнется в 2025 году как в Украине, так и в Чехии, чтобы "ускорить и увеличить" темпы производства, а также снизить цену на снаряды.

CSG предоставит украинскому производителю необходимые ноу-хау и помощь для начала производства. По плану в 2025 году планируют произвести 100 тыс. единиц боеприпасов, а в 2026 году нарастить производство до 300 тыс. и даже больше.

Эта чешская компания сотрудничала с Украиной задолго до начала полномасштабной войны. В 2018 году CSG передала украинской стороне десятки самоходных гаубиц и боевых машин пехоты. А с 2022 года чешская компания начала "более существенные поставки" техники: танки, БМП, САУ, системы противовоздушной обороны. Также эта компания поставляет Украине боеприпасы в рамках чешской инициативы.