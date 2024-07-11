ГПК Беларуси: въезда в ЕС ожидают более 2,4 тыс. машин и 20 автобусов

Литовское направление остается самым загруженным на въезд в ЕС для грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 въезда в Литву ожидают 910 фур. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) приняли 71 фуру из 500 возможных, а это всего 14% от нормы, т.е. 2 авто из 20 в час», - говорится в сообщении.

Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) въезда в ЕС ожидают 500 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто.

Очередь большегрузов, ожидающих въезда в Польшу, перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) за сутки увеличилась на 200 единиц, сопредельная сторона оформила всего 28% фур от нормы.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) въезда в ЕС ожидают 130 и 80 легковых транспортных средств соответственно.

Перед погранпереходом Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 20 автобусов.