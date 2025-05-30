Последнее обновление: 30.05.2025 17:36

В Украине начнется лицензионное производство чешского автомата

Украинский оружейный завод «Укроборонпром» уже через несколько месяцев начнет лицензионный выпуск автомата чешской разработки CZ BREN 2. Об этом СМИ сообщил Радек Хауэрланд, менеджер по внешним связям компании «Чешская оружейная».

С прошлого года в Украине выпускались отдельные детали упомянутого вида оружия.

В прошлом году украинский производитель «Укроборонпром» сообщил о начале лицензионной сборки чешских автоматов BREN 2 компании Česká zbrojovka, которая входит в состав Colt CZ, как и производитель малокалиберных боеприпасов Sellier & Bellot. Последняя упомянутая фирма также прошлым летом подписала контракт на производство боеприпасов в Украине, пишут чешские СМИ.

Современное акционерное общество «Чешская оружейная» (Česká zbrojovka) в городе Угерский Брод было создано в 1992 году. История производства оружия в упомянутом регионе, однако, началась еще в 1930-х годах. Единственным акционером «Чешской оружейной» является компания Colt CZ Group SE, которая считается ведущим мировым производителем стрелкового оружия и боеприпасов. Штаб-квартира фирмы находится в Брно, а производственные мощности размещены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии.

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