Очереди транспорта на въезд в ЕС из Беларуси продолжают расти

С начала недели очереди транспорта на въезд в ЕС увеличились на 700 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, более 1000 грузовиков фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Меньше всего транспорта пропустили в Мядининкае (Каменный Лог). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 19% большегрузов от нормы, т.е. 4 фуры в час из 20 возможных.

Очередь перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) со среды резко увеличилась с 0 до 700 грузовиков. Несмотря на рост транспортного потока, сопредельная сторона оформляла менее 30% фур.

Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с начала недели принимали на свою территорию не более 50% грузового транспорта.

Перед выходными очереди легкового транспорта в ЕС увеличились. В предыдущую пятницу, 5 июля, въезда в ЕС ожидали 50 авто, в настоящее время 130 транспортных средств фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским Тересполем (Брест).

«По состоянию на 10:00 перед погранпереходом Тересполь (Брест) на выезд в Польшу фиксируется 25 автобусов», - говорится в сообщении ГПК.