Более 2,5 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС – ГПК Беларуси

Перед выходными днями более 2,5 тысячи транспортных средств ожидают въезда в ЕС, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что наибольшее количество грузовиков фиксируется на литовском направлении. Самым загруженным для легкового транспорта остается маршрут в Польшу через Тересполь (Брест). Кроме того, перед данным погранпереходом по-прежнему сохраняется очередь из автобусов, следующих на польскую территорию.

"Контрольные службы самого загруженного европейского пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) за сутки пропустили из Беларуси всего 15% фур от нормы. Этот погранпереход в сравнении с остальными сопредельными остается антилидером по выполнению нормы пропуска", - говорится в сообщении.

Через Патерниеки (Григоровщина) латвийская сторона приняла из Беларуси 38% фур, Польша в Кукурыках (Козловичи) — 60% большегрузов.

Сотрудники Тересполя (Брест), перед которым на въезд в Польшу скопилось 350 легковушек, за сутки пропустили 34% авто.

Очередь автобусов на въезд в Польшу через погранпереход Тересполь (Брест) за сутки не уменьшилась — 25 единиц.